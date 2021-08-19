Миленкович подпишет новый контракт с «Фиорентиной»

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович не покинет команду в это трансферное окно. По информации Football Italia, 23-летний серб подпишет новый контракт с клубом. Соглашение будет рассчитано до 2024 года.

Ранее появилась информация, что Миленковичем интересовались «Вест Хэм» и «Тоттенхэм».

Нынешний контракт футболиста истекает летом 2022 года. Серб в текущем сезоне провел один матч за «фиалок». В прошлом сезоне у него 37 матчей, три гола и один результативный пас.