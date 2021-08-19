Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Экс-полузащитник «Фиорентины» и «Интера» Борха Валеро возобновит карьеру в любительском клубе Флоренции

01:36
Коллаж Борха Валеро в форме «Центро Сторико Лебовски». Фото Twitter
Коллаж Борха Валеро в форме «Центро Сторико Лебовски». Фото Twitter

Бывший полузащитник «Интера» и «Фиорентины» Борха Валеро возобновит карьеру в ближайшее вермя. 36-летний испанец в конце июня покинул «фиалок» и повесил бутсы на гвоздь, но, как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в ближайшие дни он подпишет контракт с «Центро Сторико Лебовски».

После завершения профессиональной карьеры Валеро продолжает жить во Флоренции, чем решил воспользоваться флорентийский любительский клуб и разместил в социальных сетях коллаж с изображением испанца в форме «Центро Сторико Лебовски». Однако сам футболист принял во внимание идею, изначально задуманную как шутку.

Напомним, последний сезон Валеро провел в «Фиорентине». Ранее также выступал за «Интер», «Вильярреал», «Мальорку», и «Вест Бромвич».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Депутаты предложили вернуть прежний пенсионный возраст
Муж застрелил гендиректора трассы "Формулы-1", застав ее с любовницей
Эксперт прокомментировал крушение истребителя МиГ-29СМТ под Астраханью
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд