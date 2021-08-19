Экс-полузащитник «Фиорентины» и «Интера» Борха Валеро возобновит карьеру в любительском клубе Флоренции

Бывший полузащитник «Интера» и «Фиорентины» Борха Валеро возобновит карьеру в ближайшее вермя. 36-летний испанец в конце июня покинул «фиалок» и повесил бутсы на гвоздь, но, как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в ближайшие дни он подпишет контракт с «Центро Сторико Лебовски».

После завершения профессиональной карьеры Валеро продолжает жить во Флоренции, чем решил воспользоваться флорентийский любительский клуб и разместил в социальных сетях коллаж с изображением испанца в форме «Центро Сторико Лебовски». Однако сам футболист принял во внимание идею, изначально задуманную как шутку.

Напомним, последний сезон Валеро провел в «Фиорентине». Ранее также выступал за «Интер», «Вильярреал», «Мальорку», и «Вест Бромвич».