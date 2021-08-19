Локателли признался, что с переходом в «Ювентус» сбылась его мечта
06:11
Новичок «Ювентус» Мануэль Локателли признался, что мечтал перейти в туринский клуб. Ранее полузащитник выступал за «Сассуоло».
«Ювентус». История большой любви. Моя детская мечта. Желание, которое я загадывал при каждом ударе курантов. «Ювентус» здесь. Наконец-то", — написал Локателли в Instagram.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1209263/aleksei-fomin/mnogie-devochki-esli-ne-vse-mogut-zakonchit-kareru
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