Локателли признался, что с переходом в «Ювентус» сбылась его мечта

Новичок «Ювентус» Мануэль Локателли признался, что мечтал перейти в туринский клуб. Ранее полузащитник выступал за «Сассуоло».

«Ювентус». История большой любви. Моя детская мечта. Желание, которое я загадывал при каждом ударе курантов. «Ювентус» здесь. Наконец-то", — написал Локателли в Instagram.