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Локателли признался, что с переходом в «Ювентус» сбылась его мечта

06:11
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Новичок «Ювентус» Мануэль Локателли признался, что мечтал перейти в туринский клуб. Ранее полузащитник выступал за «Сассуоло».

«Ювентус». История большой любви. Моя детская мечта. Желание, которое я загадывал при каждом ударе курантов. «Ювентус» здесь. Наконец-то", — написал Локателли в Instagram.

Публикация от Manuel Locatelli (@locamanuel73)

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1209263/aleksei-fomin/mnogie-devochki-esli-ne-vse-mogut-zakonchit-kareru

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Евгений Козинов все материалы автора

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