Матч третьего тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи» перенесен во второй раз, сообщается на официальном сайте туринцев.

Изначально встреча должна была пройти 4 октября в Турине, однако неаполитанцы не явились на игру из-за запрета властей по коронавирусу. «Наполи» присудили поражение и отняли одно очко, но специальная панель Олимпийского комитета Италии отметила наказание и заявила о необходимости встречи.

Дату матча назначили на 17 марта, однако сегодня игру перенесли на 7 апреля.