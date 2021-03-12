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Матч «Ювентус» — «Наполи» перенесен во второй раз

12 марта 2021, 23:12
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Матч третьего тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи» перенесен во второй раз, сообщается на официальном сайте туринцев.

Изначально встреча должна была пройти 4 октября в Турине, однако неаполитанцы не явились на игру из-за запрета властей по коронавирусу. «Наполи» присудили поражение и отняли одно очко, но специальная панель Олимпийского комитета Италии отметила наказание и заявила о необходимости встречи.

Дату матча назначили на 17 марта, однако сегодня игру перенесли на 7 апреля.

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