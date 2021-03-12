Матч «Ювентус» — «Наполи» перенесен во второй раз
Матч третьего тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи» перенесен во второй раз, сообщается на официальном сайте туринцев.
Изначально встреча должна была пройти 4 октября в Турине, однако неаполитанцы не явились на игру из-за запрета властей по коронавирусу. «Наполи» присудили поражение и отняли одно очко, но специальная панель Олимпийского комитета Италии отметила наказание и заявила о необходимости встречи.
Дату матча назначили на 17 марта, однако сегодня игру перенесли на 7 апреля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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