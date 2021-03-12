Пранделли рассказал о подготовке «Фиорентины» к матчу с «Беневенто»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли рассказал о подготовке к матчу 27-го тура чемпионата Италии против «Беневенто».

«Чувство ответственности — это тема, с которой мы сталкиваемся. Футболисты осознают трудности завтрашнего матча. У них те же очки, что и у нас, но мы очень хорошо поработали и хотим провести отличную игру.

Мы идем по правильному пути, и игроки несут ответственность за то, что они должны делать. Страха нет, давление — это часть нашей работы, и мы должны превратить его во что-то позитивное», — приводит слова Пранделли Football Italia.