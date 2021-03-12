Пранделли рассказал о подготовке «Фиорентины» к матчу с «Беневенто»
Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли рассказал о подготовке к матчу 27-го тура чемпионата Италии против «Беневенто».
«Чувство ответственности — это тема, с которой мы сталкиваемся. Футболисты осознают трудности завтрашнего матча. У них те же очки, что и у нас, но мы очень хорошо поработали и хотим провести отличную игру.
Мы идем по правильному пути, и игроки несут ответственность за то, что они должны делать. Страха нет, давление — это часть нашей работы, и мы должны превратить его во что-то позитивное», — приводит слова Пранделли Football Italia.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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