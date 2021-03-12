Алекс Сандру рассказал о целях «Ювентуса» на остаток сезона

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандру рассказал о борьбе за титул чемпиона Италии.

«Мы постараемся сделать все возможное и будем работать, чтобы выиграть все игры. Это была наша цель с начала сезона, и наш менталитет не изменился. Мы всегда нацелены на победу в серии А.

Мы были разочарованы вылетом из Лиги чемпионов, и самая большая ошибка заключалась в том, как мы подошли к матчу. Мы должны думать, что каждый мяч важен, и каждое действие может изменить игру и наш сезон», — приводит слова Сандру Sky Sport Italia.