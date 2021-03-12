Алекс Сандру рассказал о целях «Ювентуса» на остаток сезона
Защитник «Ювентуса» Алекс Сандру рассказал о борьбе за титул чемпиона Италии.
«Мы постараемся сделать все возможное и будем работать, чтобы выиграть все игры. Это была наша цель с начала сезона, и наш менталитет не изменился. Мы всегда нацелены на победу в серии А.
Мы были разочарованы вылетом из Лиги чемпионов, и самая большая ошибка заключалась в том, как мы подошли к матчу. Мы должны думать, что каждый мяч важен, и каждое действие может изменить игру и наш сезон», — приводит слова Сандру Sky Sport Italia.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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