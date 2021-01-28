Кокорин тренировался по индивидуальной программе
20:04
Новичок «Фиорентины» Александр Кокорин пока тренируется отдельно от основы. Россиянин занимался по индивидуальной программе, сообщает Radio Bruno.
Ожидается, что российский нападающий «Фиорентины» получит итальянскую рабочую визу в субботу.
29-летний футболист прилетел во Флоренцию для подписания контракта по туристической визе, а для выступления за «Фиорентины» ему нужна именно рабочая, которую Кокорин получит в только субботу. Таким образом, потенциальный дебют Александра откладывается до матча 21-го тура серии А с «Интером», который состоится 5 февраля.
Напомним, что 27 января «Фиорентина» объявила о переходе российского нападающего из «Спартака». Игрок обошелся итальянскому клубу в 4,5 миллиона евро.
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Что ждет Кокорина в «Фиорентине»?
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