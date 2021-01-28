Кокорин тренировался по индивидуальной программе

Новичок «Фиорентины» Александр Кокорин пока тренируется отдельно от основы. Россиянин занимался по индивидуальной программе, сообщает Radio Bruno.

Ожидается, что российский нападающий «Фиорентины» получит итальянскую рабочую визу в субботу.

29-летний футболист прилетел во Флоренцию для подписания контракта по туристической визе, а для выступления за «Фиорентины» ему нужна именно рабочая, которую Кокорин получит в только субботу. Таким образом, потенциальный дебют Александра откладывается до матча 21-го тура серии А с «Интером», который состоится 5 февраля.

Напомним, что 27 января «Фиорентина» объявила о переходе российского нападающего из «Спартака». Игрок обошелся итальянскому клубу в 4,5 миллиона евро.