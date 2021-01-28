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Кокорин тренировался по индивидуальной программе

20:04
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Новичок «Фиорентины» Александр Кокорин пока тренируется отдельно от основы. Россиянин занимался по индивидуальной программе, сообщает Radio Bruno.

Ожидается, что российский нападающий «Фиорентины» получит итальянскую рабочую визу в субботу.

29-летний футболист прилетел во Флоренцию для подписания контракта по туристической визе, а для выступления за «Фиорентины» ему нужна именно рабочая, которую Кокорин получит в только субботу. Таким образом, потенциальный дебют Александра откладывается до матча 21-го тура серии А с «Интером», который состоится 5 февраля.

Напомним, что 27 января «Фиорентина» объявила о переходе российского нападающего из «Спартака». Игрок обошелся итальянскому клубу в 4,5 миллиона евро.

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