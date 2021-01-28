Джорджина показала видео с Роналду: футболист вылез из бассейна и закопал себя в снегу

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в своем Instagram. Девушка показала подписчикам, как пара проводит время в бассейне на улице.

На видео 35-летний португальский футболист целуется с Джорджиной. Затем Роналду вылез из бассейна и закопал свои ноги в снег.

«Просвещает нас», — написала Родригес.

Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. Родригес родила Роналду дочь Алану осенью 2017-го. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

Роналду и его девушка Родригес подозреваются в нарушении карантинных мер