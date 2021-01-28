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Лаутаро Мартинес подпишет новый контракт с «Интером» до 2024 года

18:18
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Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса согласовал условия нового контракта футболиста. Соглашение будет рассчитано до 2024 года, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Зарплата аргентинца составит 5 миллионов евро (плюс бонусы) за сезон.

23-летний нападающий выступает за «Интер» с 2018 года. Его нынешнее соглашение действует до 2023 года.

В текущем сезоне Мартинес забил 10 мячей за 27 матчей во всех турнирах.

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