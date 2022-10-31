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Каррера: «Гол Алексея Миранчука в ворота «Милана» просто загляденье!»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (2:1).

«Не смотрел весь матч, но гол Алексея Миранчука в ворота «Милана» просто загляденье! Точный удар в угол ворот после отличной комбинации и паса пяткой. Гол в ворота чемпиона дорого стоит. Миранчук и Влашич образовали хорошую связку в «Торино», — цитирует Sport24 Карреру.

27-летний Миранчук забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 играх за «Торино» в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.

После этого матча «Торино» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Милан» с 26 очками — на третьей строчке.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-31-karrera-gol-miranchuka-v-vorota-milana-prosto-zaglyadenye-aleksey-i-vlashich-obrazovali-khoroshuyu-svyazku-v-torino
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Милан
ФК Торино
Массимо Каррера
серия А
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 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
5
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
6
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
12
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
13
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
14
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
15
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
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30.10 14:30
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 0 : 0
30.10 17:00
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 1 : 2
30.10 20:00
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