Каррера: «Гол Алексея Миранчука в ворота «Милана» просто загляденье!»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (2:1).
«Не смотрел весь матч, но гол Алексея Миранчука в ворота «Милана» просто загляденье! Точный удар в угол ворот после отличной комбинации и паса пяткой. Гол в ворота чемпиона дорого стоит. Миранчук и Влашич образовали хорошую связку в «Торино», — цитирует Sport24 Карреру.
27-летний Миранчук забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 играх за «Торино» в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.
После этого матча «Торино» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Милан» с 26 очками — на третьей строчке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|12
|10
|2
|0
|30-9
|32
|
2
|Аталанта
|12
|8
|3
|1
|18-8
|27
|
3
|Милан
|12
|8
|2
|2
|25-13
|26
|
4
|Лацио
|12
|7
|3
|2
|24-8
|24
|
5
|Интер
|12
|8
|0
|4
|25-17
|24
|
6
|Удинезе
|12
|6
|4
|2
|20-12
|22
|
7
|Ювентус
|12
|6
|4
|2
|18-7
|22
|
8
|Рома
|11
|7
|1
|3
|13-10
|22
|
9
|Торино
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
10
|Салернитана
|12
|4
|4
|4
|16-17
|16
|
11
|Сассуоло
|12
|4
|3
|5
|14-17
|15
|
12
|Фиорентина
|12
|3
|4
|5
|13-17
|13
|
13
|Эмполи
|12
|2
|5
|5
|9-17
|11
|
14
|Болонья
|11
|2
|4
|5
|12-17
|10
|
15
|Монца
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
16
|Специя
|12
|2
|3
|7
|10-22
|9
|
17
|Лечче
|12
|1
|5
|6
|9-15
|8
|
18
|Сампдория
|12
|1
|3
|8
|6-21
|6
|
19
|Верона
|11
|1
|2
|8
|10-21
|5
|
20
|Кремонезе
|12
|0
|5
|7
|9-22
|5
|29.10
|16:00
|
Наполи – Сассуоло
|4 : 0
|29.10
|19:00
|
Лечче – Ювентус
|0 : 1
|29.10
|21:45
|
Интер – Сампдория
|3 : 0
|30.10
|14:30
|
Эмполи – Аталанта
|0 : 2
|30.10
|17:00
|
Кремонезе – Удинезе
|0 : 0
|30.10
|17:00
|
Специя – Фиорентина
|1 : 2
|30.10
|20:00
|
Лацио – Салернитана
|1 : 3
|30.10
|22:45
|
Торино – Милан
|2 : 1
|31.10
|20:30
|
Верона – Рома
|- : -
|31.10
|22:45
|
Монца – Болонья
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|7
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|11
|1
|4
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|10
|1
|3
|
|
Хуан Куадрадо
Ювентус
|11
|1
|3