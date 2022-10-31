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Сегодня, 02:16

Юрич прокомментировал свое удаление в матче против «Милана»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Торино» Иван Юрич прокомментировал свое удаление в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Милана» (2:1).

«Гнев проходит довольно быстро, теперь я счастлив. Я посмотрел видео на планшете, и это выглядело как фол. Возможно, мы должны были лучше разобраться с ситуацией, но, может быть, с того ракурса, который я видел, это выглядело хуже. Это выглядело действительно очевидным, но, может быть, я был неправ», — приводит слова Юрича DAZN.

Юрич был удален со скамейки запасных после гола «Милана». Тренер хозяев считал, что Жуниор Мессиас оттолкнул защитника Алессандро Буонджорно перед забитым голом.

После этого матча «Торино» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Милан» с 26 очками — на третьей строчке.

Иван Юрич
ФК Милан
ФК Торино
серия А
0
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 Милан 12 8 2 2 25-13 26
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 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
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 Интер 12 8 0 4 25-17 24
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7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
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 Рома 11 7 1 3 13-10 22
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 Торино 12 5 2 5 12-14 17
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