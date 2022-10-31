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Канчельскис — о Миранчуке: «Дай бог, чтобы он вернулся в «Аталанту» и играл так же, как в «Торино»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший футболист МЮ Андрей Канчельскис оценил для «СЭ» игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Милана» (2:1).

«Дай бог, чтобы он вернулся в «Аталанту» и играл так же, как в «Торино», показывал результат и забивал. Как бы ни было, главное, чтобы он не потерялся. В «Торино» он дает результат и играет», — сказал Канчельскис «СЭ».

В составе туринцев в этой встрече отличились Коффи Джиджи и Алексей Миранчук, которые забили свои голы на 35-й и 37-й минутах.

Всего на счету россиянина два гола за «Торино» в этом сезоне.

Алексей Миранчук
Андрей Канчельскис
Футбол
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ФК Торино
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И В Н П +/- О
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 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
5
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
6
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
12
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
13
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
14
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
15
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
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 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
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Наполи – Сассуоло
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29.10 19:00
Лечче – Ювентус
 0 : 1
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Интер – Сампдория
 3 : 0
30.10 14:30
Эмполи – Аталанта
 0 : 2
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 0 : 0
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 1 : 2
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 1 : 3
30.10 22:45
Торино – Милан
 2 : 1
31.10 20:30
Верона – Рома
 - : -
31.10 22:45
Монца – Болонья
 - : -
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