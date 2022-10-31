Канчельскис — о Миранчуке: «Дай бог, чтобы он вернулся в «Аталанту» и играл так же, как в «Торино»

Бывший футболист МЮ Андрей Канчельскис оценил для «СЭ» игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Милана» (2:1).

«Дай бог, чтобы он вернулся в «Аталанту» и играл так же, как в «Торино», показывал результат и забивал. Как бы ни было, главное, чтобы он не потерялся. В «Торино» он дает результат и играет», — сказал Канчельскис «СЭ».

В составе туринцев в этой встрече отличились Коффи Джиджи и Алексей Миранчук, которые забили свои голы на 35-й и 37-й минутах.

Всего на счету россиянина два гола за «Торино» в этом сезоне.