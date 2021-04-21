Источник: «Интер» потерял интерес к Суперлиге
«Интер» намерен выйти из проекта европейской Суперлиги после официального отказа английских клубов. В ночь с вторника, 20 апреля, на среду, 21 апреля, «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси» следом за «Манчестер Сити» отказались от нового турнира.
По данным источников информационного агентства ANSA, в настоящее время проект больше не представляет интереса для миланского клуба.
Ранее появилась информация, что «Милан» первым из итальянских клубов решил отказаться от Суперлиги. «Ювентус» пока не принял такого решения.
19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.
12 топ-клубов столкнулись с волной негатива, в УЕФА обещали применить санкции к ним и игрокам. Вечером 20 апреля основатели Суперлиги провели экстренное совещание.
После «Ман Сити» официально об отказе участвовать в проекте объявили «Арсенал», «МЮ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
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