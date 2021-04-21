Источник: «Интер» потерял интерес к Суперлиге

«Интер» намерен выйти из проекта европейской Суперлиги после официального отказа английских клубов. В ночь с вторника, 20 апреля, на среду, 21 апреля, «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси» следом за «Манчестер Сити» отказались от нового турнира.

По данным источников информационного агентства ANSA, в настоящее время проект больше не представляет интереса для миланского клуба.

? CONFIRMADO I El Inter deja la Superliga.



? «El proyecto de la Superliga tal como est? ya no es considerado de inter?s por el Inter», han dicho fuentes del Inter a 'ANSA'. pic.twitter.com/YgSMz6ttQc — Soy Calcio (@SoyCalcio_) April 20, 2021

Ранее появилась информация, что «Милан» первым из итальянских клубов решил отказаться от Суперлиги. «Ювентус» пока не принял такого решения.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

12 топ-клубов столкнулись с волной негатива, в УЕФА обещали применить санкции к ним и игрокам. Вечером 20 апреля основатели Суперлиги провели экстренное совещание.

После «Ман Сити» официально об отказе участвовать в проекте объявили «Арсенал», «МЮ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».