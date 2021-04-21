«Ювентус» отрицает, что Андреа Аньелли подал в отставку с поста президента

«Ювентус» не подтвердил информацию, что Андреа Аньелли покинул пост президента. Как сообщает The Athletic, туринский клуб опроверг изменения в руководящем составе.

Ранее появилась информация, что причиной ухода Аньелли стала негативная реакция на создание Суперлиги.

Juventus denying Agnelli has resigned — James Horncastle (@JamesHorncastle) April 20, 2021 ?

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

12 топ-клубов столкнулись с волной негатива, в УЕФА обещали применить санкции к ним и игрокам. Вечером 20 апреля основатели Суперлиги провели экстренное совещание.

После «Ман Сити» официально об отказе участвовать в проекте объявили «Арсенал», «МЮ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».