«Милан» следом за английскими клубами может выйти из проекта Суперлиги

Издание The Athletic утверждает, что «Милан» готов выйти из проекта европейской Суперлиги после официального выхода английских клубов. В ночь с вторника, 20 апреля, на среду, 21 апреля, «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси» следом за «Манчестер Сити» отказались от нового турнира.

По данным издания, «Милан» первым из итальянских клубов решил отказаться. «Ювентус» и «Интер» пока не приняли такого решения.

? L'AC Milan se retire de la Super League et devient le premier des trois clubs italiens ? quitter le projet.



(@David_Ornstein / The Athletic) pic.twitter.com/NCGOrvlbfn — Actu Foot (@ActuFoot_) April 20, 2021 ?

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

12 топ-клубов столкнулись с волной негатива, в УЕФА обещали применить санкции к ним и игрокам. Вечером 20 апреля основатели Суперлиги провели экстренное совещание.

После «Ман Сити» официально об отказе участвовать в проекте объявили «Арсенал», «МЮ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».