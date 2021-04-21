«Милан» следом за английскими клубами может выйти из проекта Суперлиги
Издание The Athletic утверждает, что «Милан» готов выйти из проекта европейской Суперлиги после официального выхода английских клубов. В ночь с вторника, 20 апреля, на среду, 21 апреля, «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси» следом за «Манчестер Сити» отказались от нового турнира.
По данным издания, «Милан» первым из итальянских клубов решил отказаться. «Ювентус» и «Интер» пока не приняли такого решения.
19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.
12 топ-клубов столкнулись с волной негатива, в УЕФА обещали применить санкции к ним и игрокам. Вечером 20 апреля основатели Суперлиги провели экстренное совещание.
После «Ман Сити» официально об отказе участвовать в проекте объявили «Арсенал», «МЮ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
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