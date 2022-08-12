Главный тренер «Аталанты» Гасперини прокомментировал переход Миранчука в «Торино»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».
«Теперь он игрок «Торино» и я желаю ему всего наилучшего. Они могут подписать его на постоянной основе. Для него это хорошая возможность попробовать свои силы в замечательной команде», — сказал Гасперини на пресс-конференции.
Туринский клуб арендовал 26-летнего россиянина до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.
Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков.
В прошлом сезоне «Торино» занял 10-е место в чемпионате Италии с 50 очками в 38 матчах. «Аталанта» стала 8-й с 59 очками.
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14
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|0
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|0
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|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
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16
|Специя
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Кремонезе
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|0
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|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
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|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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