Главный тренер «Аталанты» Гасперини прокомментировал переход Миранчука в «Торино»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Теперь он игрок «Торино» и я желаю ему всего наилучшего. Они могут подписать его на постоянной основе. Для него это хорошая возможность попробовать свои силы в замечательной команде», — сказал Гасперини на пресс-конференции.

Туринский клуб арендовал 26-летнего россиянина до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков.

В прошлом сезоне «Торино» занял 10-е место в чемпионате Италии с 50 очками в 38 матчах. «Аталанта» стала 8-й с 59 очками.