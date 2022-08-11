«Торино» объявил об аренде Алексея Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук перешел в «Торино».

Туринский клуб арендовал 26-летнего россиянина до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. Сумма, прописанная в виде отступных за игрока, не уточняется. Вчера, 10 августа, сообщалось, что она может составить 12 миллионов евро.

Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне «Аталанта» заняла 10-е место в чемпионате Италии с 50 очками в 38 матчах.