«Торино» объявил об аренде Алексея Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук перешел в «Торино».
Туринский клуб арендовал 26-летнего россиянина до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. Сумма, прописанная в виде отступных за игрока, не уточняется. Вчера, 10 августа, сообщалось, что она может составить 12 миллионов евро.
Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
В прошлом сезоне «Аталанта» заняла 10-е место в чемпионате Италии с 50 очками в 38 матчах.
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|Интер
|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Верона
|0
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|0
|0
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|0
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10
|Торино
|0
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|0
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|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|0
|0
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|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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