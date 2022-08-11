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Сегодня, 15:18

«Торино» объявил об аренде Алексея Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа

Иван Торопцев
Корреспондент
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Алексей Миранчук (справа).
Фото ФК «Торино»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук перешел в «Торино».

Туринский клуб арендовал 26-летнего россиянина до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. Сумма, прописанная в виде отступных за игрока, не уточняется. Вчера, 10 августа, сообщалось, что она может составить 12 миллионов евро.

Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне «Аталанта» заняла 10-е место в чемпионате Италии с 50 очками в 38 матчах.

Источник: https://torinofc.it/news/11/08/2022/miranchuk-al-toro_29260
Алексей Миранчук
Футбол
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ФК Торино
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