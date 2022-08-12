Полузащитник Кандрева перешел из «Сампдории» в «Салернитану»

Полузащитник Антонио Кандрева перешел из «Сампдории» в «Салернитану», сообщает сайт клуба.

Он подписал контракт с новым клубмо на один год. Также договор предусматривает опцию продления соглашения еще на сезон.

Сумма трансфера 35-летнего итальянца оценивает в 1 миллион евро.

В прошлом сезоне Кандрева забил 7 голов и сделал 13 результативных передач в 39 матчах за «Сампдорию».