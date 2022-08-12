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Белотти согласовал условия контракта с «Ромой». Он ждет разрешения ситуации с Шомуродовым

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Андреа Белотти согласовал условия контракта с «Ромой». Соглашение будет рассчитано до 2025 года, сообщает Sky Sport Italia.

Однако римский клуб сможет заключить сделку с игроком только после продажи нападающего Элдора Шомуродова.

В минувшем сезоне 28-летний Белотти провел за «Торино» 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу. Он покинул команду в качестве свободного агента.

В прошедшем сезоне 27-летний Шомуродов забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач в 40 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Андреа Белотти
Элдор Шомуродов
ФК Рома
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