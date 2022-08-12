Белотти согласовал условия контракта с «Ромой». Он ждет разрешения ситуации с Шомуродовым
Нападающий Андреа Белотти согласовал условия контракта с «Ромой». Соглашение будет рассчитано до 2025 года, сообщает Sky Sport Italia.
Однако римский клуб сможет заключить сделку с игроком только после продажи нападающего Элдора Шомуродова.
В минувшем сезоне 28-летний Белотти провел за «Торино» 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу. Он покинул команду в качестве свободного агента.
В прошедшем сезоне 27-летний Шомуродов забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач в 40 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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15
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16
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17
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18
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
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Сампдория – Аталанта
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|13.08
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
|- : -
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|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
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Салернитана – Рома
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|14.08
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Ювентус – Сассуоло
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