Гендиректор «Милана» Газидис уверен, что Суперлига станет новым этапом развития футбола

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис уверен в успехе Суперлиги. Итальянский клуб стал одним из основателей нового турнира.

«Мы уверены, что новый турнир захватит воображение миллиардов футбольных фанатов по всему миру и станет новым, захватывающим этапом развития футбола.

Суперлига предоставит поддержку всей футбольной пирамиде через большие финансовые вложения.

Серия А останется самым главным турниром, в котором мы будем играть по выходным в Италии. «Милан» будет горд остаться в нем», – приводит The Telegraph слова Газидиса из письма, которое получили спонсоры и партнеры «Милана».

19 апреля «Милан» вместе с «Арсеналом», «Челси», «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэмом», «Реалом», «Барселоной», «Атлетико», «Интером» и «Ювентусом» создали новый футбольный турнир – Суперлигу.

УЕФА осудил инициативу и заявил, что клубам и футболистам, которые будут участвовать в матчах Суперлиги, будет запрещено выступать во всех остальных турнирах под их эгидой.