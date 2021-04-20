В действиях Аньелли и Переса есть логика.

Чем УЕФА и ФИФА лучше Переса?

Второй день проект Суперлиги продолжает получать в свой адрес тонны хейта и критики со всех сторон. В какой-то момент наблюдать за этим стало даже забавным. Особенно широкую улыбку у меня вызвала пресс-конференция президента УЕФА Александра Чеферина, которую он дал после заседания исполкома организации. Там словенец просто напалмом прошелся по организаторам Суперлиги в целом и по Андреа Аньелли в частности. Фраза про змей и вовсе стала хитом на долгие годы вперед.

Почему это так смешно? Потому что попытки переобуться в воздухе и казаться святее папы римского всегда смешны. Чеферин без устали говорил о жадности Аньелли, Флорентино Переса и компании, о том, что учредители Суперлиги думают только о наживе, о том, что им плевать на футбол. Можно подумать, что в УЕФА и ФИФА сидят исключительно бессребреники и деньги их совсем не интересуют.

Просто напомню, что УЕФА совсем недавно расширил чемпионат Европы до 24 сборных, размыв соревновательный уровень турнира и сделав его совершенно неудобоваримым. Зато больше матчей, больше болельщиков, больше трансляций, больше денег. ФИФА и вовсе знатно поглумилась над чемпионатом мира, расширив состав участников до 48 команд с 2026 года. Причины — ровно те же самые.

Та же ФИФА затеяла масштабную реформу клубного чемпионата мира — первый турнир должен был состояться летом этого года в Китае, но пандемия спутала планы. Никого не волновало, что футболисты лишаются времени на отдых, а топ-клубы фактически остаются без межсезонья. Зато турнир принесет в казну ФИФА новые барыши.

УЕФА прошлой осенью решил все же провести Лигу наций, до предела уплотнив и без того спрессованный календарь. Хотя ценность этого соревнования все еще довольно сомнительна, болельщики не понимают, что это такое, а футболисты превращаются в загнанных лошадей. Нет, УЕФА вполне можно понять — отмена турнира принесла бы организации убытки, бизнес есть бизнес, терять деньги не хочется, даже когда речь идет о Лиге наций. Но тогда не нужно строить из себя святош, думающих только о всеобщем благе и сохранении традиций, которые дельцы от Суперлиги хотят растоптать своим грязным кирзовым сапогом.

Суперлига повторяет путь АПЛ

Это, кстати, касается и национальных лиг. История создания АПЛ 30-летней давности очень похожа на то, что происходит сейчас. Там тоже были большие клубы, хотевшие зарабатывать больше, их боссы-бунтари с деловой чуйкой и решимостью, американские деньги от Sky, консервативное и неповоротливое руководство ФА — в общем, уйма совпадений (подробнее об этом можно прочитать тут). Так родилась лига, которая сейчас считается эталонной.

А отпускающий ехидные шуточки в адрес организаторов Суперлиги глава ла лиги Хавьер Тебас точно так же хочет, чтобы испанский футбол был глобальным продуктом. В декабре 2017 года класико между «Реалом» и «Барселоной» началось в 13.00 по местному времени. Все для того, чтобы его могли посмотреть зрители в Индии и других странах Южной Азии.

«Мы изменили время начала матчей, чтобы оно больше подходило нашим индийским поклонникам. Не все были довольны, но теперь эти матчи смотрят больше даже в Испании. Это беспроигрышная ситуация», — говорил Тебас.

Убийство традиций

Если же возвращаться к традициям и прочему «духу», то тут вообще интересная история. Потому что эти самые традиции и дух убивают примерно столько же, сколько существует современный спорт, то есть последние 120 лет. Например, когда на Олимпиадах, проходивших еще до Первой мировой войны, американские атлеты завоевывали куда больше медалей, чем английские, это сильно не нравилось британской прессе. Которая обвиняла американцев в том, что они — внимание! — специализируются на отдельных дисциплинах. Что противоречило популярной в те годы в Англии концепции всесторонне развитого джентльмена, который и бегает, и плавает, и фехтует.

Это, кстати, был идеал основателя современных Олимпиад Пьера де Кубертена. Именно он окончательно сформировал и разработал правила современного пятиборья, которое с 1912 года вошло в программу Игр. И, разумеется, всесторонне развитый атлет не должен был ничего зарабатывать на спорте.

МОК довольно долго продвигал эту концепцию тотального бессребреничества, пока не случилась настоящая катастрофа на Играх-1976 в Монреале, где организаторы понесли колоссальные убытки и само существование Олимпиад оказалось под угрозой — никто не хотел за них браться. В итоге возглавивший МОК Хуан Антонио Самаранч понял, что без коммерциализации никуда, — и Игры выжили, превратившись в гигантское спортивное шоу. Параллельно, кстати, тем же самым активно занималась ФИФА во главе с Жоау Авеланжем.

Убивались при этом изначальные традиции и дух? Наверное, да. Но идеи, актуальные и популярные в конце XIX века, просто перестали соответствовать реалиям окружающего мира. А на получаемые от спонсоров и бродкастеров миллиарды МОК сейчас содержит десятки различных федераций, чьи виды входят в программу Игр. И других сопоставимых источников дохода у условного гребного слалома или бега на лыжах по асфальту попросту нет — без коммерциализированных Олимпиад они бы давно загнулись.

Как выиграть войну у Netflix

Давайте в очередной раз проговорим давно очевидную истину. Современный спорт — часть индустрии развлечений. Того, что в английском языке называется entertainment. И футбол здесь конкурирует не с хоккеем, баскетболом или биатлоном, а с кино, стриминговыми сервисами вроде Netflix, ТВ-шоу, парками развлечений и другими способами проведения досуга.

И в этом смысле логика Аньелли и Переса понятна. В последние дни много раз вспоминали цитату босса «Ювентуса» из интервью The Financial Times, которое он давал два года назад.

«У меня пятеро детей, и не думаю, что хоть один из них посмотрел со мной футбольный матч целиком. С этим и нужно работать. Возьмем НБА. Вы можете купить подписку на хайлайты. Можно купить только просмотр последний четверти матча. Давайте представим себе, что в футболе вы можете купить только 15 минут какой-нибудь важной игры. Концентрация внимания у современных детей совсем не такая, как у нас. Футбол стоит на перепутье. Нам нужно многое изменить и дать болельщикам классное соревнование. Сейчас хватает матчей, которые не цепляют аудиторию. Но мы не можем относиться к зрителям как к должному. Мы должны давать им зрелище — или потеряем аудиторию», — говорил Аньелли.

Здесь же и цитата Переса из свежего эфира на El Chiringuito, где он отвечал на нападки Чеферина: «Футбол — единственный глобальный вид спорта. Но мы должны подумать, почему люди в возрасте 14-16 лет больше не интересуются им. Много матчей низкого качества, а у зрителя есть альтернатива в виде других развлекательных платформ. Футбол должен измениться».

С этой точкой зрения можно не соглашаться, она может не нравиться, но глобально Аньелли и Перес абсолютно правы. Нужно подстраиваться. Можно привести в пример кейс от американского телеканала NBC, который платит МОК миллиарды долларов. Во время Игр-2016 в Рио-де-Жанейро они создали специальный отдел, который переупаковал контент специально для популярного в США мессенджера Snapchat. Потому что молодая аудитория не готова по три часа сидеть перед ТВ и смотреть трансляции.

Молодежь — за Суперлигу

Да и потом, хейт болельщиков — вещь довольно условная. Протестует сейчас в основном core-аудитория, тот самый актив, который ходит на матчи и покупает мерч. Но людям, которые потребляют футбол как зрелище и смотрят только главные матчи, — им плевать.

Французское издание L'Equipe опубликовало любопытную информацию. В феврале по заказу клубов — учредителей Суперлиги был проведен большой опрос в Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Опрашивались люди старше 15 лет. Согласно результатам, положительно к созданию Суперлиги отнеслись 76% испанцев, 72% итальянцев и 71% французов. В Англии и Германии «за» высказались более 50% респондентов. В среднем поддержали идею 66%.

И, внимание, самая положительная реакция была среди молодежи — людей от 15 до 24 лет. Наиболее отрицательная — в возрастной категории 50+. Будущее — за первыми, как к ним ни относись. И Аньелли с Пересом прекрасно это понимают.

По сути, они лишь ускорили процесс, который и так шел последние 30 лет, начиная с конца 1980-х, когда владелец «Милана» Сильвио Берлускони пролоббировал первые реформы и появилась Лига чемпионов. Потом были реформы в конце 1990-х, когда турнир расширился до 32 команд и в нем стали играть далеко не только чемпионы. И так далее. Традиции убивались и 30, и 20 лет назад.

Так что в данном случае ни о какой борьбе хранителей духа с жадными барыгами речь не идет. А есть битва двух бизнес-групп, одна из которых хочет перераспределить денежные потоки в свою пользу, а вторая этому сопротивляется. А Суперлига все равно будет — не сейчас, так через 10 лет.