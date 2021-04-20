Кассано о Суперлиге: «Нужно выгнать «Ювентус», «Милан» и «Интер» из серии А»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о создании Суперлиги и отметил, что «Интер», «Милан» и «Ювентус» нужно исключить из серии А.

«Невозможно представить такой турнир. Топ-клубы должны понимать, что футбол принадлежит народу. Маленькие команды нельзя оставить в стороне. Я бы попросил Федерацию футбола Италии выгнать «Интер», «Милан» и «Ювентус» из серии А. Пусть они играют в своей лиге, и посмотрим, что будет. Гравина (президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина, — прим «СЭ») должен выступить против этого. 12 клубов не должны управлять футболом», — цитирует Кассано Football Italia.

Напомним, 19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».