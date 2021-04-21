Гасперини рассказал о своем отношении к Суперлиге

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини перед матчем 32-го тура чемпионата Италии с «Ромой» рассказал о своем отношении к Суперлиге.

«Сначала я был вне себя. Дело не в том, что Суперлига растворилась в воздухе, а в реакции мира футбола на нее. Никогда не слышал так много меритократии. Я всегда чувствовал необходимость достигать своих целей и следить за бюджетом. Надеюсь, что в ближайшие несколько лет мы сможем позволить другим клубам делать то, что мы сделали», — цитирует Гасперини Gianlucadimarzio.com.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».

Матч «Рома» — «Аталанта» состоится завтра, 22 апреля. Начало — в 19.30 (мск).