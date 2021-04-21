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Фонсека поддержал решение «Ромы» по отношению к Суперлиге

16:25

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека перед матчем 32-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» поддержал решение клуба в отношении Суперлиги.

Римский клуб накануне высказался категорически против Суперлиги.

«Я горд быть частью футбола, именно болельщики двигают этот спорт. Мы увидели, что игроки и болельщики важны. Горжусь позицией «Ромы» и всех остальных по отношению к Суперлиге. Я не переживаю о будущем футбола, мы всегда можем добиться улучшения. Даже в самые непростые времена мы всегда доказываем, что наш спорт может выжить», — сказал тренер на пресс-конференции.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».

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