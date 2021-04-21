Суперлига приостановила проект после отказа английских клубов

Европейская Суперлига приняла решение приостановить обсуждение проекта. Во вторник, 20 апреля, шесть английских клубов отказались от участия в Суперлиге.

«Европейская Суперлига убеждена, что нынешний статус европейского футбола должен измениться. Мы предлагаем новый европейский конкурс, потому что существующая система не работает. Наше предложение направлено на то, чтобы позволить спорту развиваться, генерируя ресурсы и стабильность для всей футбольной пирамиды, в том числе помогая преодолеть финансовые трудности, испытываемые всем футбольным сообществом в результате пандемии. Это также обеспечило бы существенное увеличение солидарных выплат всем заинтересованным сторонам в футболе. Несмотря на объявленный уход английских клубов, вынужденных принимать такие решения из-за давления на них, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и правилам, как это было продемонстрировано сегодня решением суда о защите Суперлиги от действий третьих лиц. Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы пересмотрим наиболее подходящие шаги по изменению проекта, всегда имея в виду наши цели предложить болельщикам наилучший возможный опыт при одновременном увеличении солидарных выплат для всего футбольного сообщества», — опубликовал в Twitter пресс-релиз Суперлиги журналист Роб Харрис.

Confirmed: Super League on pause after English clubs' exodus



«Given the current circumstances, we shall reconsider the most appropriate steps to reshape the project» pic.twitter.com/nSSwmMr5VS — Rob Harris (@RobHarris) April 20, 2021

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

12 топ-клубов столкнулись с волной негатива, в УЕФА обещали применить санкции к ним и игрокам. Вечером 20 апреля основатели Суперлиги провели экстренное совещание.

После «Ман Сити» официально об отказе участвовать в проекте объявили «Арсенал», «МЮ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».