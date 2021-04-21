«Ювентус» сделал заявление о выходе клубов из Суперлиги

«Ювентус» на официальном сайте опубликовал заявление по поводу Суперлиги.

«Нам известно о намерениях некоторых клубов выйти из проекта, хотя необходимые процедуры, предусмотренные соглашением между клубами, не были выполнены. В этом контексте, хотя «Ювентус» по-прежнему убежден в надежности спортивных, коммерческих и юридических аспектах Суперлиги, мы считаем, что в настоящее время есть относительно малые шансы на то, что проект будет завершен в первоначально задуманной форме. «Ювентус» сохраняет приверженность созданию долгосрочных ценностей для клуба и всей футбольной индустрии», — говорится в сообщении.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».