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Сегодня, 06:24

Конте согласился возглавить «Наполи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Антонио Конте.
Фото Global Look Press

Бвыший главный тренер сборной Италии Антонио Конте согласился возглавить «Наполи», сообщает Rai Sport.

По информации источника, 54-летний итальянец подпишет трехлетний контракт. Его зарплата составит 6,5 миллиона евро в год. Специалист согласен с условиями трансферной политики клуба — ограниченное количество новичков.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он тренировал с 2021 по 2023 год.

«Наполи» после 33 туров занимает 8-е место в турнирной таблице серии А, набрав 49 очков.

Антонио Конте
Футбол
ФК Наполи
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2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
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 Рома 33 17 7 9 59-39 58
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
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11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Фрозиноне 34 7 10 17 43-63 31
16
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17
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
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 Удинезе 33 4 16 13 31-50 28
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 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
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