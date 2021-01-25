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«Фиорентина» показала первое фото Кокорина в экипировке клуба

19:10
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
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Официальный Twitter «Фиорентины» опубликовал фотографию с российским форвардом Александром Кокориным в одежде фиолетовых цветов итальянского клуба.

«Посетил медицинское обследование», — подписала «Фиорентина» фото с 29-летним Кокориным.

Ранее Кокорин прибыл в римскую клинику «Вилла Стюарт», где проходит вторая часть его медобследования для перехода в «Фиорентину».

21 января «Спартак» объявил о договоренности с «фиалками» о трансфере нападающего. В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей за красно-белых, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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