«Фиорентина» показала первое фото Кокорина в экипировке клуба

Официальный Twitter «Фиорентины» опубликовал фотографию с российским форвардом Александром Кокориным в одежде фиолетовых цветов итальянского клуба.

«Посетил медицинское обследование», — подписала «Фиорентина» фото с 29-летним Кокориным.

Ранее Кокорин прибыл в римскую клинику «Вилла Стюарт», где проходит вторая часть его медобследования для перехода в «Фиорентину».

21 января «Спартак» объявил о договоренности с «фиалками» о трансфере нападающего. В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей за красно-белых, забил два гола и сделал две результативные передачи.