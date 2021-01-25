Кокорин прибыл на вторую часть медосмотра для «Фиорентины». Уникальные кадры
18:10
Российский нападающий Александр Кокорин приехал в Риме в клинику «Вилла Стюарт», где пройдет вторую часть медицинского обследования.
После выхода из автомобиля журналисты сделали несколько фотографий с футболистом. 29-летний россиянин позировал в клубной маске «Фиорентины».
Фото и видео «СЭ» предоставил сайт firenzeviola.it.
Ранее «Спартак» объявил о соглашении с «Фиорентиной» о трансфере Кокорина. Утром 26 января намечено подписание контракта форварда с итальянской командой.
В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей за красно-белых, забил два гола и с пенальти и отдал две результативные передачи.
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