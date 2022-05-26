Сэвидж: «Фейеноорд» был великолепен во втором тайме»

Бывший игрок сборной Уэльса Робби Сэвидж прокомментировал поражение «Фейеноорда» от «Ромы» (0:1) в финале Лиги конференций.

«Фейеноорд» был великолепен во втором тайме, однако чего-то не хватило для того, чтобы взломать оборону «Ромы». Подуставшему «Фейеноорду» просто не повезло, но и «Рома» была на фантастическом уровне", — цитирует пресс-служба УЕФА Сэвиджа.

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.