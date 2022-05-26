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Сэвидж: «Фейеноорд» был великолепен во втором тайме»

Сэвидж прокомментировал поражение «Фейеноорда» от «Ромы» в финале Лиги конференций
Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Уэльса Робби Сэвидж прокомментировал поражение «Фейеноорда» от «Ромы» (0:1) в финале Лиги конференций.

«Фейеноорд» был великолепен во втором тайме, однако чего-то не хватило для того, чтобы взломать оборону «Ромы». Подуставшему «Фейеноорду» просто не повезло, но и «Рома» была на фантастическом уровне", — цитирует пресс-служба УЕФА Сэвиджа.

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.

 
Игроки &laquo;Ромы&raquo; радуются победе в&nbsp;Лиге конференций. Моуринью вошел в историю: первую Лигу конференций выиграла «Рома». Экс-спартаковцы Тил и Хендрикс остались ни с чем

 

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033451--roma-vs-feyenoord/
Футбол
Лига конференций
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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