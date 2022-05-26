«Кальяри» опроверг информацию о продаже клуба

В «Кальяри» прокомментировали слухи о том, что клуб может быть продан из-за того, что команда по итогам сезона вылетела в серию Б.

«Клуб «Кальяри» полностью опровергает слухи о возможной его продаже холдингу Citic Holding IF Group LLC, они появились в различных источниках», — говорится в заявлении клуба.

Клуб занял 18-е место в серии А, набрав 30 очков. «Кальяри» удалось выиграть чемпионат Италии лишь в 1970 году.