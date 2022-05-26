«Фиорентина» заинтересована в переходе Кавани

«Фиорентина» заинтересована в приобретении форварда Эдинсона Кавани. Игрок покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом, пишет Calciomercato. Стороны решили не продлевать соглашение, которое истекает в июне 2022 года.

Ранее сообщалось, что футболиста также хочет приобрести «Салернитана». Сам Кавани сообщил ранее, что намерен продолжить карьеру в Южной Америке.

35-летний уругваец перешел в «Манчестер Юнайтед» из «ПСЖ» осенью 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 19 матчей и забил 2 гола.