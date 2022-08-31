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Булыкин о переходе Кокорина в «Арис»: «Если он себя не проявит, можно будет заканчивать с футболом»

Булыкин прокомментировал переход Кокорина из «Фиорентины» в «Арис»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис».

В среду, 31 августа, кипрский клуб объявил об аренде 31-летнего россиянина до конца сезона-2022/23.

— Если Кокорин сделает небольшой шаг назад, возьмется за себя, то может сделать два шага вперед, — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днем».

— Два шага вперед — это возвращение в Россию или попытка снова закрепиться в Италии?

— Это попробовать вернуться в Италию и доказать, что он достойный игрок. В первую очередь, ему нужно сейчас доказать в новом клубе. Нужно взяться за голову, обозлиться на всех и показать всем, на что способен. Естественно, все будут смотреть на голы, поэтому нужно забить как можно больше мячей. Да и чемпионат этому позволяет.

— А если Кокорин там себя не проявит, тогда путь в Россию или даже в Россию его не возьмут?

— Тогда будет совсем тяжело. Если он себя не проявит, тогда можно будет заканчивать с футболом.

Кокорин выступает за флорентийцев с января 2021 года. С тех пор он поучаствовал в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bulykin-o-perekhode-kokorina-v-chempionat-kipra-esli-on-sebya-ne-proyavit-togda-mozhno-budet-zakanch
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