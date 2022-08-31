Канчельскис: «Если Кокорин не заиграет на Кипре, то можно заканчивать карьеру»

Экс-футболист «Фиорентины» Андрей Канчельскис отреагировал на переход Александра Кокорина в кипрский «Арис» на правах аренды.

«Верно ли, что Кокорин может еще что-то показать? Не знаю, в какой он форме, в последнее время он не играл. Надеюсь, что у него получится раскрыться в «Арисе». Если он на Кипре не заиграет, то можно заканчивать карьеру», — сказал Канчельскис «СЭ».

Арендное соглашение с 31-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. С тех пор он поучаствовал в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями. Контракт форварда с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.