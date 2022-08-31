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31 августа, 18:10

Канчельскис: «Если Кокорин не заиграет на Кипре, то можно заканчивать карьеру»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Фиорентины» Андрей Канчельскис отреагировал на переход Александра Кокорина в кипрский «Арис» на правах аренды.

«Верно ли, что Кокорин может еще что-то показать? Не знаю, в какой он форме, в последнее время он не играл. Надеюсь, что у него получится раскрыться в «Арисе». Если он на Кипре не заиграет, то можно заканчивать карьеру», — сказал Канчельскис «СЭ».

Арендное соглашение с 31-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. С тех пор он поучаствовал в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями. Контракт форварда с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.

Александр Кокорин. Кипрский «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины»

Александр Кокорин
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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 Рома 4 3 1 0 6-1 10
2
 Интер 4 3 0 1 9-5 9
3
 Наполи 4 2 2 0 10-3 8
4
 Ювентус 4 2 2 0 6-1 8
5
 Милан 4 2 2 0 7-3 8
6
 Лацио 4 2 2 0 6-3 8
7
 Аталанта 3 2 1 0 4-1 7
8
 Торино 3 2 1 0 4-2 7
9
 Удинезе 4 2 1 1 5-5 7
10
 Фиорентина 4 1 2 1 3-3 5
11
 Сассуоло 4 1 2 1 3-5 5
12
 Салернитана 3 1 1 1 4-1 4
13
 Специя 4 1 1 2 3-7 4
14
 Эмполи 4 0 3 1 2-3 3
15
 Лечче 4 0 2 2 3-5 2
16
 Верона 4 0 2 2 4-8 2
17
 Сампдория 4 0 2 2 1-7 2
18
 Болонья 3 0 1 2 2-5 1
19
 Кремонезе 4 0 0 4 4-9 0
20
 Монца 4 0 0 4 2-11 0
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30.08 19:30
Сассуоло – Милан
 0 : 0
30.08 21:45
Рома – Монца
 3 : 0
30.08 21:45
Интер – Кремонезе
 3 : 1
31.08 19:30
Эмполи – Верона
 1 : 1
31.08 19:30
Сампдория – Лацио
 1 : 1
31.08 19:30
Удинезе – Фиорентина
 1 : 0
31.08 21:45
Ювентус – Специя
 2 : 0
31.08 21:45
Наполи – Лечче
 1 : 1
1.09 21:45
Аталанта – Торино
 - : -
1.09 21:45
Болонья – Салернитана
 - : -
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Лаутаро Мартинес

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П
Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Булай Диа

Салернитана

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Жерар Деулофеу

Удинезе

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И К Ж
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Удинезе

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