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Агент Паломино из «Аталанты»: «Готовы рассмотреть хорошее предложение из РПЛ»

20:45
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Марчело Пуссо, агент защитника «Аталанты» Хосе Паломино, прокомментировал ситуацию с контрактом футболиста.

Ранее появилась информация, что одноклубником Алексея Миранчука интересуется «Краснодар».

«На самом деле «Аталанта» сейчас не очень поддерживает продажу игроков, но если бы было стоящее предложение, она бы сдалась. Мы готовы рассмотреть хорошее предложение из РПЛ. На данный момент нам нужно найти оптимальную стоимость Хосе, которая устроила бы клуб, но пока в «Аталанту» никто не обращался», — сказал Пуссо «СЭ».

В прошедшем сезоне Паломино провел за «Аталанту» 36 матчей в чемпионате Италии , забил гол и отдал две голевые передачи. Еще 6 встреч защитник сыграл в Лиге чемпионов и 4 — в Кубке Италии. Контракт 31-летнего аргентинца с «Аталантой» заканчивается в 2022 году.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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