Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Первая тренировка». Кокорин начал подготовку к новому сезону в составе «Фиорентины»

22:10
Теги:

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин выложил фото с первого занятия в новом сезоне.

«Первая тренировка», — написал нападающий под фото в Instagram.

30-летний россиянин прибыл во Флоренцию на 10 дней раньше официальной даты выхода команды из отпуска, чтобы индивидуально поработать над укреплением мышц для снижения травматичности, наблюдавшейся в прошлом сезоне.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». Россиянин принял участие в 4 матчах команды, проведя на поле в общей сложности 91 минуту и не отличившись результативными действиями. Большую часть второй половины сезона-2020/21 футболист восстанавливался от травмы бедра.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CRPMSwLtANS/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Отлично дрался, сломался из-за тип-кика, шутит про бокс с колясочниками. Тренер Конора — о бое с Порье
Кьеллини посвятил победу на Евро-2020 Давиде Астори
Аршавин о финале Евро-2020 между Италией и Англией: «Такие бездарности»
Италия — Англия, финал Евро-2020: смотреть онлайн трансляцию матча
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд