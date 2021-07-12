«Первая тренировка». Кокорин начал подготовку к новому сезону в составе «Фиорентины»
22:10
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин выложил фото с первого занятия в новом сезоне.
«Первая тренировка», — написал нападающий под фото в Instagram.
30-летний россиянин прибыл во Флоренцию на 10 дней раньше официальной даты выхода команды из отпуска, чтобы индивидуально поработать над укреплением мышц для снижения травматичности, наблюдавшейся в прошлом сезоне.
Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». Россиянин принял участие в 4 матчах команды, проведя на поле в общей сложности 91 минуту и не отличившись результативными действиями. Большую часть второй половины сезона-2020/21 футболист восстанавливался от травмы бедра.
Дополнительная информация:
Читайте также
Отлично дрался, сломался из-за тип-кика, шутит про бокс с колясочниками. Тренер Конора — о бое с Порье
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю