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Жоау Мариу расторг контракт с «Интером»

18:08
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Полузащитник Жоау Мариу покинул «Интер». Порутаглец расторг контракт с клубом и получил статус свободного агента, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее Мариу согласовал условия личного контракта с «Бенфикой» до 2026 года с зарплатой в 2 миллиона евро в год.

Отмечается, что «Интер» не мог устроить полноценный трансфер 28-летнего игрока в «Бенфику», так как в контракте футболиста существует опция, при которой итальянцы должны будут заплатить «Спортингу» 30 миллионов евро, если Мариу уйдет в другой португальский клуб.

В 2019-20 годах полузащитник выступал за «Локомотив», принял участие в 18 матчах и забил один мяч.

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Иван Шитик все материалы автора

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