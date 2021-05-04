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В Германии сообщают, что Тедеско может возглавить «Ганновер»

18:40
Доменико Тедеско. Фото Reuters
Доменико Тедеско. Фото Reuters
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Тренер «Спартака» Доменико Тедеско находится в списке претендентов на пост главного тренера «Ганновера», утверждает Bild 4 мая.

Однако он не является фаворитом на эту должность. Главным претендентом на пост является наставник «Падерборна» Штеффен Баумгарт. Он уже подтвердил, что контактировал с руководством «Ганновера».

Тедеско значится в списке тренеров, которые рассматриваются в качестве альтернативы Баумгарту.

В декабре 2020 года нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт и покинет команду по окончании сезона. Немец работал в клубе с октября 2019-го.

После матча с тульским «Арсеналом» (2:1) в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун подтвердил, что следующая игра против «Химок» станет последней домашней встречей для Тедеско у руля красно-белых.

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