В Германии сообщают, что Тедеско может возглавить «Ганновер»
Тренер «Спартака» Доменико Тедеско находится в списке претендентов на пост главного тренера «Ганновера», утверждает Bild 4 мая.
Однако он не является фаворитом на эту должность. Главным претендентом на пост является наставник «Падерборна» Штеффен Баумгарт. Он уже подтвердил, что контактировал с руководством «Ганновера».
Тедеско значится в списке тренеров, которые рассматриваются в качестве альтернативы Баумгарту.
В декабре 2020 года нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт и покинет команду по окончании сезона. Немец работал в клубе с октября 2019-го.
После матча с тульским «Арсеналом» (2:1) в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун подтвердил, что следующая игра против «Химок» станет последней домашней встречей для Тедеско у руля красно-белых.
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