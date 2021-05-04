«Боруссия» из Менхенгладбаха хочет получить за Нойхауса 40 миллионов евро
20:38
«Боруссия» из Менхенгладбаха хочет получить за своего лидера полузащитника Флориана Нойхауса 40 миллионов евро, пишет в Twitter журналист Флориан Плеттенберг.
Главным претендентом на Нойхауса считалась «Бавария», однако такую сумму мюнхенцы платить не готовы.
Сообщается, что у Нойхауса нет джентельменского соглашения с нынешним клубом об обязательстве остаться до 2022 года. Если «Боруссия» получит выгодное предложение о трансфере игрока, то продаст его.
В текущем сезоне на счету 24-летниего Нойхауса 30 матчей в бундеслиге и 5 голов.
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