Хави Мартинес покинет «Баварию» летом после девяти лет в команде

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес покинет клуб по окончании текущего сезона, сообщает пресс-служба. Стороны решили не продлевать соглашение.

«Я очень горд и счастлив, что мне разрешили быть частью семьи «Баварии» девять лет. Хотел бы поблагодарить этот замечательный клуб и особенно наших болельщиков — вы сделали Мюнхен моим домом! Я никогда не забуду это время. Я жил в этом клубе, всегда отдавал ему все, и очень рад многим титулам, которые мы выиграли вместе. «Бавария» и ее болельщики навсегда останутся в моем сердце. Спасибо и еще увидимся!» — приводит слова Мартинеса официальный сайт клуба.

Der FC Bayern und @Javi8martinez sagen nach neun gemeinsamen, sehr erfolgreichen Jahren einander Servus und aus tiefstem Herzen vielen Dank.#GraciasJavi ?? #MiaSanMia — ??? FC Bayern ??? (@FCBayern) May 4, 2021

Мартинес перешел в «Баварию» в 2012 году из «Атлетика». 32-летний футболист восемь раз становился чемпионом Германии, дважды побеждал в Лиге чемпионов и пять раз выигрывал Кубок страны.