Дубль Мюллера помог «Баварии» разгромить «Унион»

«Бавария» в гостях разгромила «Унион» Берлин в матче 30-го тура немецкой бунедслиги — 5:1.

Дубль за мюнхенцев оформил Томас Мюллер (53-я и 66-я минуты). Еще по одному голу забили Леон Горетцка (29-я), Харри Кейн (45+1-я) и Матис Тель (61-я).

Единственный мяч хозяев в концовке забил Йорбе Вертессен.

«Бавария» (66 очков) остается на втором месте в бундеслиге. Команда Томаса Тухеля уже лишилась шансов на чемпионство в этом сезоне. «Унион» (29) идет 14-м в турнирной таблице.