Дубль Мюллера помог «Баварии» разгромить «Унион»
«Бавария» в гостях разгромила «Унион» Берлин в матче 30-го тура немецкой бунедслиги — 5:1.
Дубль за мюнхенцев оформил Томас Мюллер (53-я и 66-я минуты). Еще по одному голу забили Леон Горетцка (29-я), Харри Кейн (45+1-я) и Матис Тель (61-я).
Единственный мяч хозяев в концовке забил Йорбе Вертессен.
«Бавария» (66 очков) остается на втором месте в бундеслиге. Команда Томаса Тухеля уже лишилась шансов на чемпионство в этом сезоне. «Унион» (29) идет 14-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|29
|25
|4
|0
|74-19
|79
|
2
|Бавария
|30
|21
|3
|6
|87-37
|66
|
3
|Штутгарт
|29
|20
|3
|6
|67-34
|63
|
4
|РБ Лейпциг
|30
|18
|5
|7
|69-34
|59
|
5
|Боруссия Д
|29
|16
|8
|5
|57-34
|56
|
6
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|12
|7
|46-40
|45
|
7
|Аугсбург
|30
|10
|9
|11
|48-49
|39
|
8
|Хоффенхайм
|30
|11
|6
|13
|53-60
|39
|
9
|Фрайбург
|29
|11
|6
|12
|41-52
|39
|
10
|Хайденхайм
|30
|8
|10
|12
|43-52
|34
|
11
|Боруссия М
|30
|7
|10
|13
|53-60
|31
|
12
|Вердер
|29
|8
|7
|14
|36-49
|31
|
13
|Вольфсбург
|30
|8
|7
|15
|35-50
|31
|
14
|Унион Б
|30
|8
|5
|17
|26-50
|29
|
15
|Бохум
|30
|5
|12
|13
|34-60
|27
|
16
|Майнц
|29
|5
|11
|13
|30-47
|26
|
17
|Кельн
|30
|4
|10
|16
|23-53
|22
|
18
|Дармштадт
|30
|3
|8
|19
|30-72
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Аугсбург
|3 : 1
|20.04
|16:30
|
Кельн – Дармштадт
|0 : 2
|20.04
|16:30
|
Хайденхайм – РБ Лейпциг
|1 : 2
|20.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Боруссия М
|4 : 3
|20.04
|16:30
|
Вольфсбург – Бохум
|1 : 0
|20.04
|19:30
|
Унион Б – Бавария
|1 : 5
|21.04
|16:30
|
Вердер – Штутгарт
|- : -
|21.04
|18:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|21.04
|20:30
|
Фрайбург – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|33
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|23
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|12
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|24
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|22
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1
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