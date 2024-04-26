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Сегодня, 08:11

Мусиала назвал лучших футболистов мира на данный момент

Алина Савинова
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала ответил на вопрос, кого считает лучшим футболистом мира в настоящее время.

«Килиан Мбаппе и Харри Кейн проводят феноменальный сезон, как и Джуд Беллингем. Многие игроки показывают невероятные результаты, приятно видеть такую конкуренцию. Нельзя назвать кого-то одного, кто безоговорочно является лучшим на данный момент», — приводит Bayern&Germany слова Мусиалы.

Мусиала выступает за «Баварию» с 2020 года, до этого он год тренировался в академии клуба. Вместе с мюнхенской командой он стал трехкратным чемпионом Германии, двукратным обладателем Суперкубка Германии, а также обладателем Суперкубка УЕФА. Всего за «Баварию» 21-летний полузащитник провел 161 матч, отметившись 43 голами и 30 результативными передачами.

Футбол
ФК Бавария
Джамал Мусиала
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 30 25 5 0 75-20 80
2
 Бавария 30 21 3 6 87-37 66
3
 Штутгарт 30 20 3 7 68-36 63
4
 РБ Лейпциг 30 18 5 7 69-34 59
5
 Боруссия Д 30 16 9 5 58-35 57
6
 Айнтрахт Ф 30 11 12 7 46-40 45
7
 Фрайбург 30 11 7 12 42-53 40
8
 Аугсбург 30 10 9 11 48-49 39
9
 Хоффенхайм 30 11 6 13 53-60 39
10
 Хайденхайм 30 8 10 12 43-52 34
11
 Вердер 30 9 7 14 38-50 34
12
 Боруссия М 30 7 10 13 53-60 31
13
 Вольфсбург 30 8 7 15 35-50 31
14
 Унион Б 30 8 5 17 26-50 29
15
 Майнц 30 5 12 13 31-48 27
16
 Бохум 30 5 12 13 34-60 27
17
 Кельн 30 4 10 16 23-53 22
18
 Дармштадт 30 3 8 19 30-72 17
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.04 21:30
Бохум – Хоффенхайм
 - : -
27.04 16:30
Аугсбург – Вердер
 - : -
27.04 16:30
Бавария – Айнтрахт Ф
 - : -
27.04 16:30
Фрайбург – Вольфсбург
 - : -
27.04 16:30
РБ Лейпциг – Боруссия Д
 - : -
27.04 19:30
Байер – Штутгарт
 - : -
28.04 16:30
Боруссия М – Унион Б
 - : -
28.04 18:30
Майнц – Кельн
 - : -
28.04 20:30
Дармштадт – Хайденхайм
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 33
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 23
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 12
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 24 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 22 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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