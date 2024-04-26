Мусиала назвал лучших футболистов мира на данный момент

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала ответил на вопрос, кого считает лучшим футболистом мира в настоящее время.

«Килиан Мбаппе и Харри Кейн проводят феноменальный сезон, как и Джуд Беллингем. Многие игроки показывают невероятные результаты, приятно видеть такую конкуренцию. Нельзя назвать кого-то одного, кто безоговорочно является лучшим на данный момент», — приводит Bayern&Germany слова Мусиалы.

Мусиала выступает за «Баварию» с 2020 года, до этого он год тренировался в академии клуба. Вместе с мюнхенской командой он стал трехкратным чемпионом Германии, двукратным обладателем Суперкубка Германии, а также обладателем Суперкубка УЕФА. Всего за «Баварию» 21-летний полузащитник провел 161 матч, отметившись 43 голами и 30 результативными передачами.