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Сегодня, 22:24

Кейн стал вторым игроком, преодолевшим отметку в 40 мячей в топ-5 лигах в текущем сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Харри Кейн (второй слева).
Фото Reuters

Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил свой 40-й гол в текущем сезоне.

30-летний англичанин отличился в матче против «Униона» (5:1) в 30-м туре бундеслиги. Теперь на счету Кейна 40 голов и 13 голевых передач в 41 матче нынешнего сезона во всех турнирах.

Ранее отметку в 40+ мячей в текущем сезоне преодолел только нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. В активе 25-летнего француза сейчас 41+9 в 42 встречах.

Гарри Кейн
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Бавария
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Неделя

Дубль Мюллера помог «Баварии» разгромить «Унион»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 29 25 4 0 74-19 79
2
 Бавария 30 21 3 6 87-37 66
3
 Штутгарт 29 20 3 6 67-34 63
4
 РБ Лейпциг 30 18 5 7 69-34 59
5
 Боруссия Д 29 16 8 5 57-34 56
6
 Айнтрахт Ф 30 11 12 7 46-40 45
7
 Аугсбург 30 10 9 11 48-49 39
8
 Хоффенхайм 30 11 6 13 53-60 39
9
 Фрайбург 29 11 6 12 41-52 39
10
 Хайденхайм 30 8 10 12 43-52 34
11
 Боруссия М 30 7 10 13 53-60 31
12
 Вердер 29 8 7 14 36-49 31
13
 Вольфсбург 30 8 7 15 35-50 31
14
 Унион Б 30 8 5 17 26-50 29
15
 Бохум 30 5 12 13 34-60 27
16
 Майнц 29 5 11 13 30-47 26
17
 Кельн 30 4 10 16 23-53 22
18
 Дармштадт 30 3 8 19 30-72 17
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
19.04 21:30
Айнтрахт Ф – Аугсбург
 3 : 1
20.04 16:30
Кельн – Дармштадт
 0 : 2
20.04 16:30
Хайденхайм – РБ Лейпциг
 1 : 2
20.04 16:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 4 : 3
20.04 16:30
Вольфсбург – Бохум
 1 : 0
20.04 19:30
Унион Б – Бавария
 1 : 5
21.04 16:30
Вердер – Штутгарт
 - : -
21.04 18:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
21.04 20:30
Фрайбург – Майнц
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 33
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 23
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 12
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 24 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 22 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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