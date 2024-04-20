Кейн стал вторым игроком, преодолевшим отметку в 40 мячей в топ-5 лигах в текущем сезоне
Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил свой 40-й гол в текущем сезоне.
30-летний англичанин отличился в матче против «Униона» (5:1) в 30-м туре бундеслиги. Теперь на счету Кейна 40 голов и 13 голевых передач в 41 матче нынешнего сезона во всех турнирах.
Ранее отметку в 40+ мячей в текущем сезоне преодолел только нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. В активе 25-летнего француза сейчас 41+9 в 42 встречах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|29
|25
|4
|0
|74-19
|79
|
2
|Бавария
|30
|21
|3
|6
|87-37
|66
|
3
|Штутгарт
|29
|20
|3
|6
|67-34
|63
|
4
|РБ Лейпциг
|30
|18
|5
|7
|69-34
|59
|
5
|Боруссия Д
|29
|16
|8
|5
|57-34
|56
|
6
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|12
|7
|46-40
|45
|
7
|Аугсбург
|30
|10
|9
|11
|48-49
|39
|
8
|Хоффенхайм
|30
|11
|6
|13
|53-60
|39
|
9
|Фрайбург
|29
|11
|6
|12
|41-52
|39
|
10
|Хайденхайм
|30
|8
|10
|12
|43-52
|34
|
11
|Боруссия М
|30
|7
|10
|13
|53-60
|31
|
12
|Вердер
|29
|8
|7
|14
|36-49
|31
|
13
|Вольфсбург
|30
|8
|7
|15
|35-50
|31
|
14
|Унион Б
|30
|8
|5
|17
|26-50
|29
|
15
|Бохум
|30
|5
|12
|13
|34-60
|27
|
16
|Майнц
|29
|5
|11
|13
|30-47
|26
|
17
|Кельн
|30
|4
|10
|16
|23-53
|22
|
18
|Дармштадт
|30
|3
|8
|19
|30-72
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Аугсбург
|3 : 1
|20.04
|16:30
|
Кельн – Дармштадт
|0 : 2
|20.04
|16:30
|
Хайденхайм – РБ Лейпциг
|1 : 2
|20.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Боруссия М
|4 : 3
|20.04
|16:30
|
Вольфсбург – Бохум
|1 : 0
|20.04
|19:30
|
Унион Б – Бавария
|1 : 5
|21.04
|16:30
|
Вердер – Штутгарт
|- : -
|21.04
|18:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|21.04
|20:30
|
Фрайбург – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|33
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|23
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|12
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|24
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|22
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1
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