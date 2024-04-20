Кейн стал вторым игроком, преодолевшим отметку в 40 мячей в топ-5 лигах в текущем сезоне

Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил свой 40-й гол в текущем сезоне.

30-летний англичанин отличился в матче против «Униона» (5:1) в 30-м туре бундеслиги. Теперь на счету Кейна 40 голов и 13 голевых передач в 41 матче нынешнего сезона во всех турнирах.

Ранее отметку в 40+ мячей в текущем сезоне преодолел только нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. В активе 25-летнего француза сейчас 41+9 в 42 встречах.