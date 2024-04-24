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Сегодня, 12:39

Кузьмичев — о возможном назначении Рангника в «Баварию»: «Это похоже на какую-то шутку»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении Ральфа Рангника на пост главного тренера «Баварии».

По данным Bild, специалист считается основным претендентом на замену Томасу Тухелю. Стороны могут заключить контракт уже на этой неделе.

«Это удивляет. Если даже не брать провальную работу в «Локомотиве», то можем увидеть «Манчестер Юнайтед», в котором он также не проявил себя с хорошей стороны. «Бавария» — это флагман немецкого футбола. Это все похоже на какую-то шутку. Не думаю, что они серьезно рассматривают Рангника», — сказал Кузьмичев «СЭ».

На данный момент Рангник занимает пост главного тренера национальной сборной Австрии. Немец с 6 июля по 28 ноября 2021 года занимал должность управляющего директора в «Локомотиве». Ранее он тренировал «Лейпциг», «Хоффенхайм», «Шальке» и «Штутгарт».

Владимир Кузьмичев
ФК Бавария
Ральф Рангник
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Гримальдо хотел бы вернуться в чемпионат Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 30 25 5 0 75-20 80
2
 Бавария 30 21 3 6 87-37 66
3
 Штутгарт 30 20 3 7 68-36 63
4
 РБ Лейпциг 30 18 5 7 69-34 59
5
 Боруссия Д 30 16 9 5 58-35 57
6
 Айнтрахт Ф 30 11 12 7 46-40 45
7
 Фрайбург 30 11 7 12 42-53 40
8
 Аугсбург 30 10 9 11 48-49 39
9
 Хоффенхайм 30 11 6 13 53-60 39
10
 Хайденхайм 30 8 10 12 43-52 34
11
 Вердер 30 9 7 14 38-50 34
12
 Боруссия М 30 7 10 13 53-60 31
13
 Вольфсбург 30 8 7 15 35-50 31
14
 Унион Б 30 8 5 17 26-50 29
15
 Майнц 30 5 12 13 31-48 27
16
 Бохум 30 5 12 13 34-60 27
17
 Кельн 30 4 10 16 23-53 22
18
 Дармштадт 30 3 8 19 30-72 17
Результаты / календарь
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26.04 21:30
Бохум – Хоффенхайм
 - : -
27.04 16:30
Аугсбург – Вердер
 - : -
27.04 16:30
Бавария – Айнтрахт Ф
 - : -
27.04 16:30
Фрайбург – Вольфсбург
 - : -
27.04 16:30
РБ Лейпциг – Боруссия Д
 - : -
27.04 19:30
Байер – Штутгарт
 - : -
28.04 16:30
Боруссия М – Унион Б
 - : -
28.04 18:30
Майнц – Кельн
 - : -
28.04 20:30
Дармштадт – Хайденхайм
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 33
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 23
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 12
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 24 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 22 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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