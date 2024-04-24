Кузьмичев — о возможном назначении Рангника в «Баварию»: «Это похоже на какую-то шутку»
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении Ральфа Рангника на пост главного тренера «Баварии».
По данным Bild, специалист считается основным претендентом на замену Томасу Тухелю. Стороны могут заключить контракт уже на этой неделе.
«Это удивляет. Если даже не брать провальную работу в «Локомотиве», то можем увидеть «Манчестер Юнайтед», в котором он также не проявил себя с хорошей стороны. «Бавария» — это флагман немецкого футбола. Это все похоже на какую-то шутку. Не думаю, что они серьезно рассматривают Рангника», — сказал Кузьмичев «СЭ».
На данный момент Рангник занимает пост главного тренера национальной сборной Австрии. Немец с 6 июля по 28 ноября 2021 года занимал должность управляющего директора в «Локомотиве». Ранее он тренировал «Лейпциг», «Хоффенхайм», «Шальке» и «Штутгарт».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|30
|25
|5
|0
|75-20
|80
|
2
|Бавария
|30
|21
|3
|6
|87-37
|66
|
3
|Штутгарт
|30
|20
|3
|7
|68-36
|63
|
4
|РБ Лейпциг
|30
|18
|5
|7
|69-34
|59
|
5
|Боруссия Д
|30
|16
|9
|5
|58-35
|57
|
6
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|12
|7
|46-40
|45
|
7
|Фрайбург
|30
|11
|7
|12
|42-53
|40
|
8
|Аугсбург
|30
|10
|9
|11
|48-49
|39
|
9
|Хоффенхайм
|30
|11
|6
|13
|53-60
|39
|
10
|Хайденхайм
|30
|8
|10
|12
|43-52
|34
|
11
|Вердер
|30
|9
|7
|14
|38-50
|34
|
12
|Боруссия М
|30
|7
|10
|13
|53-60
|31
|
13
|Вольфсбург
|30
|8
|7
|15
|35-50
|31
|
14
|Унион Б
|30
|8
|5
|17
|26-50
|29
|
15
|Майнц
|30
|5
|12
|13
|31-48
|27
|
16
|Бохум
|30
|5
|12
|13
|34-60
|27
|
17
|Кельн
|30
|4
|10
|16
|23-53
|22
|
18
|Дармштадт
|30
|3
|8
|19
|30-72
|17
|26.04
|21:30
|
Бохум – Хоффенхайм
|- : -
|27.04
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|27.04
|16:30
|
Бавария – Айнтрахт Ф
|- : -
|27.04
|16:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия Д
|- : -
|27.04
|19:30
|
Байер – Штутгарт
|- : -
|28.04
|16:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
|28.04
|18:30
|
Майнц – Кельн
|- : -
|28.04
|20:30
|
Дармштадт – Хайденхайм
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|33
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|23
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|12
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|24
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|22
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1