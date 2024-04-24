Кузьмичев — о возможном назначении Рангника в «Баварию»: «Это похоже на какую-то шутку»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении Ральфа Рангника на пост главного тренера «Баварии».

По данным Bild, специалист считается основным претендентом на замену Томасу Тухелю. Стороны могут заключить контракт уже на этой неделе.

«Это удивляет. Если даже не брать провальную работу в «Локомотиве», то можем увидеть «Манчестер Юнайтед», в котором он также не проявил себя с хорошей стороны. «Бавария» — это флагман немецкого футбола. Это все похоже на какую-то шутку. Не думаю, что они серьезно рассматривают Рангника», — сказал Кузьмичев «СЭ».

На данный момент Рангник занимает пост главного тренера национальной сборной Австрии. Немец с 6 июля по 28 ноября 2021 года занимал должность управляющего директора в «Локомотиве». Ранее он тренировал «Лейпциг», «Хоффенхайм», «Шальке» и «Штутгарт».