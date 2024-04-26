Алонсо хочет видеть в «Байере» защитника «Реала» Марина

Защитник «Реала» Рафа Марин может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Todofichajes.

По информации источника, в подписании 21-летнего футболиста заинтересован «Байер». Отмечается, что на его трансфере лично настаивает главный тренер команды из Леверкузена Хаби Алонсо.

Марин на данный момент выступает за «Алавес» на правах аренды из «Реала». В текущем сезоне 21-летний защитник провел 31 матч во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его арендное соглашение с «Алавесом» рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Байер» в этом сезоне досрочно стал чемпионом Германии.