Тренер «Астон Виллы» Эмери может отказаться от предложения «Баварии»
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери может не согласиться на предложение «Баварии», сообщает BILD.
По информации источника, испанский специалист доволен своей работой в Англии. Тренер имеет отличные отношения с владельцами клуба.
Ранее сообщалось, что немецкая команда рассматривает кандидатуру Эмери.
В феврале этого года «Бавария» объявила об уходе главного тренера Томаса Тухеля из клуба ближайшим летом. Мюнхенцы занимают второе место в чемпионате Германии, набрав 66 очков в 30 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|30
|25
|5
|0
|75-20
|80
|
2
|Бавария
|30
|21
|3
|6
|87-37
|66
|
3
|Штутгарт
|30
|20
|3
|7
|68-36
|63
|
4
|РБ Лейпциг
|30
|18
|5
|7
|69-34
|59
|
5
|Боруссия Д
|30
|16
|9
|5
|58-35
|57
|
6
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|12
|7
|46-40
|45
|
7
|Фрайбург
|30
|11
|7
|12
|42-53
|40
|
8
|Аугсбург
|30
|10
|9
|11
|48-49
|39
|
9
|Хоффенхайм
|30
|11
|6
|13
|53-60
|39
|
10
|Хайденхайм
|30
|8
|10
|12
|43-52
|34
|
11
|Вердер
|30
|9
|7
|14
|38-50
|34
|
12
|Боруссия М
|30
|7
|10
|13
|53-60
|31
|
13
|Вольфсбург
|30
|8
|7
|15
|35-50
|31
|
14
|Унион Б
|30
|8
|5
|17
|26-50
|29
|
15
|Майнц
|30
|5
|12
|13
|31-48
|27
|
16
|Бохум
|30
|5
|12
|13
|34-60
|27
|
17
|Кельн
|30
|4
|10
|16
|23-53
|22
|
18
|Дармштадт
|30
|3
|8
|19
|30-72
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.04
|21:30
|
Бохум – Хоффенхайм
|- : -
|27.04
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|27.04
|16:30
|
Бавария – Айнтрахт Ф
|- : -
|27.04
|16:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия Д
|- : -
|27.04
|19:30
|
Байер – Штутгарт
|- : -
|28.04
|16:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
|28.04
|18:30
|
Майнц – Кельн
|- : -
|28.04
|20:30
|
Дармштадт – Хайденхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|33
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|23
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|12
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|24
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|22
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1
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