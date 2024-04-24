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Сегодня, 09:29

Рангник в ближайшее время может возглавить «Баварию»

Виктория Кравченко
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Немецкий тренер Ральф Рангник может в ближайшее время возглавить «Баварию», сообщает Bild.

По данным источника, специалист считается основным претендентом на замену Томаса Тухеля. Стороны могут заключить контракт уже на этой неделе.

На данный момент Рангник занимает пост главного тренера национальной сборной Австрии.

Немец с 6 июля по 28 ноября 2021 года занимал должность управляющего директора в «Локомотиве». Ранее он тренировал «Лейпциг», «Хоффенхайм», «Шальке» и «Штутгарт».

Ранее стало известно, что Томас Тухель покинет «Баварию» по окончании сезона-2023/24.

ФК Бавария
Ральф Рангник
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 30 25 5 0 75-20 80
2
 Бавария 30 21 3 6 87-37 66
3
 Штутгарт 30 20 3 7 68-36 63
4
 РБ Лейпциг 30 18 5 7 69-34 59
5
 Боруссия Д 30 16 9 5 58-35 57
6
 Айнтрахт Ф 30 11 12 7 46-40 45
7
 Фрайбург 30 11 7 12 42-53 40
8
 Аугсбург 30 10 9 11 48-49 39
9
 Хоффенхайм 30 11 6 13 53-60 39
10
 Хайденхайм 30 8 10 12 43-52 34
11
 Вердер 30 9 7 14 38-50 34
12
 Боруссия М 30 7 10 13 53-60 31
13
 Вольфсбург 30 8 7 15 35-50 31
14
 Унион Б 30 8 5 17 26-50 29
15
 Майнц 30 5 12 13 31-48 27
16
 Бохум 30 5 12 13 34-60 27
17
 Кельн 30 4 10 16 23-53 22
18
 Дармштадт 30 3 8 19 30-72 17
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.04 21:30
Бохум – Хоффенхайм
 - : -
27.04 16:30
Аугсбург – Вердер
 - : -
27.04 16:30
Бавария – Айнтрахт Ф
 - : -
27.04 16:30
Фрайбург – Вольфсбург
 - : -
27.04 16:30
РБ Лейпциг – Боруссия Д
 - : -
27.04 19:30
Байер – Штутгарт
 - : -
28.04 16:30
Боруссия М – Унион Б
 - : -
28.04 18:30
Майнц – Кельн
 - : -
28.04 20:30
Дармштадт – Хайденхайм
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 33
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 23
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 12
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 24 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 22 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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