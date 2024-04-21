Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 17:30

«Боруссия» — «Байер»: смотреть трансляцию матча чемпионата Германии

Матч 30-го тура бундеслиги «Боруссия» — «Байер» пройдет 21 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матс Хуммельс.
Фото AFP

«Байер» на выезде сыграет против дортмундской «Боруссии» в матче 30-го тура чемпионата Германии в воскресенье, 21 апреля. Встреча пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало игры запланировано на 18:30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Боруссия» — «Байер» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru. Также игры бундеслиги доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

«Байер» с 79 очками на счету в прошлом туре досрочно стал чемпионом Германии. «Боруссия» Д с 56 баллами располагается на 5-й строчке.

В предыдущем матче Бундеслиги «Байер» дома разгромил «Вердер» (5:0), а дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Боруссию» М (2:1).

Чемпионат Германии: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
Читайте также
Специалисты включили «Рейнджерс» в фавориты плей-офф НХЛ
Тарасова считает Тутберидзе главным тренером в российском фигурном катании
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
Наперсточники Никитина, 300 тысяч Разина и опасения из-за штрафа. Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Флик может вернуться в «Баварию»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 29 25 4 0 74-19 79
2
 Бавария 30 21 3 6 87-37 66
3
 Штутгарт 29 20 3 6 67-34 63
4
 РБ Лейпциг 30 18 5 7 69-34 59
5
 Боруссия Д 29 16 8 5 57-34 56
6
 Айнтрахт Ф 30 11 12 7 46-40 45
7
 Аугсбург 30 10 9 11 48-49 39
8
 Хоффенхайм 30 11 6 13 53-60 39
9
 Фрайбург 29 11 6 12 41-52 39
10
 Хайденхайм 30 8 10 12 43-52 34
11
 Боруссия М 30 7 10 13 53-60 31
12
 Вердер 29 8 7 14 36-49 31
13
 Вольфсбург 30 8 7 15 35-50 31
14
 Унион Б 30 8 5 17 26-50 29
15
 Бохум 30 5 12 13 34-60 27
16
 Майнц 29 5 11 13 30-47 26
17
 Кельн 30 4 10 16 23-53 22
18
 Дармштадт 30 3 8 19 30-72 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.04 21:30
Айнтрахт Ф – Аугсбург
 3 : 1
20.04 16:30
Кельн – Дармштадт
 0 : 2
20.04 16:30
Хайденхайм – РБ Лейпциг
 1 : 2
20.04 16:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 4 : 3
20.04 16:30
Вольфсбург – Бохум
 1 : 0
20.04 19:30
Унион Б – Бавария
 1 : 5
21.04 16:30
Вердер – Штутгарт
 - : -
21.04 18:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
21.04 20:30
Фрайбург – Майнц
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 33
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 23
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 12
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 24 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 22 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости