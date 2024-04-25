Хенесс поддерживает назначение Рангника на пост главного тренера «Баварии»
Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс выступает за назначение Ральфа Рангника новым главным тренером команды, сообщает Bild.
По информации источника, раньше Хенесс считал 65-летнего немца «врагом «Баварии», но сейчас изменил мнение и поддерживает его назначение.
Ранее сообщалось, что Рангник может стать новым главным тренером мюнхенцев летом. Позже специалист, который сейчас возглавляет сборную Австрии, подтвердил факт переговоров с «Баварией».
В феврале «Бавария» объявила об уходе нынешнего главного тренера Томаса Тухеля по окончании сезона.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|30
|25
|5
|0
|75-20
|80
|
2
|Бавария
|30
|21
|3
|6
|87-37
|66
|
3
|Штутгарт
|30
|20
|3
|7
|68-36
|63
|
4
|РБ Лейпциг
|30
|18
|5
|7
|69-34
|59
|
5
|Боруссия Д
|30
|16
|9
|5
|58-35
|57
|
6
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|12
|7
|46-40
|45
|
7
|Фрайбург
|30
|11
|7
|12
|42-53
|40
|
8
|Аугсбург
|30
|10
|9
|11
|48-49
|39
|
9
|Хоффенхайм
|30
|11
|6
|13
|53-60
|39
|
10
|Хайденхайм
|30
|8
|10
|12
|43-52
|34
|
11
|Вердер
|30
|9
|7
|14
|38-50
|34
|
12
|Боруссия М
|30
|7
|10
|13
|53-60
|31
|
13
|Вольфсбург
|30
|8
|7
|15
|35-50
|31
|
14
|Унион Б
|30
|8
|5
|17
|26-50
|29
|
15
|Майнц
|30
|5
|12
|13
|31-48
|27
|
16
|Бохум
|30
|5
|12
|13
|34-60
|27
|
17
|Кельн
|30
|4
|10
|16
|23-53
|22
|
18
|Дармштадт
|30
|3
|8
|19
|30-72
|17
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.04
|21:30
|
Бохум – Хоффенхайм
|- : -
|27.04
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|27.04
|16:30
|
Бавария – Айнтрахт Ф
|- : -
|27.04
|16:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия Д
|- : -
|27.04
|19:30
|
Байер – Штутгарт
|- : -
|28.04
|16:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
|28.04
|18:30
|
Майнц – Кельн
|- : -
|28.04
|20:30
|
Дармштадт – Хайденхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|33
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|23
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|12
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|24
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|22
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1
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