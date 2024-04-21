Гол Станишича на 90+8-й минуте спас «Байер» от поражения в матче с «Боруссией»

«Байер» на выезде сыграл вничью с «Боруссией» в матче 30-го тура чемпионата Германии — 1:1.

Первый гол в этой встрече забил нападающий команды хозяев Никлас Фуллкруг, который отличился на 81-й минуте. На 90+8-й минуте защитник гостей Йосип Станишич сравнял счет.

«Байер» продлил серию без поражений до 45 матчей во всех турнирах. Клуб из Леверкузена с 80 очками возглавляет турнирную таблицу бундеслиги. Команда Хаби Алонсо досрочно стала чемпионом Германии после разгромной победы над «Вердером» в 29-м туре (5:0).

«Боруссия» набрала 57 баллов и располагается на пятой позиции.