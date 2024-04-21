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Гол Станишича на 90+8-й минуте спас «Байер» от поражения в матче с «Боруссией»

Алина Савинова
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Игроки «Байера» и «Боруссии».
Фото Reuters

«Байер» на выезде сыграл вничью с «Боруссией» в матче 30-го тура чемпионата Германии — 1:1.

Первый гол в этой встрече забил нападающий команды хозяев Никлас Фуллкруг, который отличился на 81-й минуте. На 90+8-й минуте защитник гостей Йосип Станишич сравнял счет.

«Байер» продлил серию без поражений до 45 матчей во всех турнирах. Клуб из Леверкузена с 80 очками возглавляет турнирную таблицу бундеслиги. Команда Хаби Алонсо досрочно стала чемпионом Германии после разгромной победы над «Вердером» в 29-м туре (5:0).

«Боруссия» набрала 57 баллов и располагается на пятой позиции.

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
21 апр, 18:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
1:1
Байер
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2023-2024/
Футбол
ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
1
8
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«Штутгарт» уступил «Вердеру» и прервал серию из 11 матчей без поражений в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 30 25 5 0 75-20 80
2
 Бавария 30 21 3 6 87-37 66
3
 Штутгарт 30 20 3 7 68-36 63
4
 РБ Лейпциг 30 18 5 7 69-34 59
5
 Боруссия Д 30 16 9 5 58-35 57
6
 Айнтрахт Ф 30 11 12 7 46-40 45
7
 Аугсбург 30 10 9 11 48-49 39
8
 Хоффенхайм 30 11 6 13 53-60 39
9
 Фрайбург 29 11 6 12 41-52 39
10
 Хайденхайм 30 8 10 12 43-52 34
11
 Вердер 30 9 7 14 38-50 34
12
 Боруссия М 30 7 10 13 53-60 31
13
 Вольфсбург 30 8 7 15 35-50 31
14
 Унион Б 30 8 5 17 26-50 29
15
 Бохум 30 5 12 13 34-60 27
16
 Майнц 29 5 11 13 30-47 26
17
 Кельн 30 4 10 16 23-53 22
18
 Дармштадт 30 3 8 19 30-72 17
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19.04 21:30
Айнтрахт Ф – Аугсбург
 3 : 1
20.04 16:30
Кельн – Дармштадт
 0 : 2
20.04 16:30
Хайденхайм – РБ Лейпциг
 1 : 2
20.04 16:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 4 : 3
20.04 16:30
Вольфсбург – Бохум
 1 : 0
20.04 19:30
Унион Б – Бавария
 1 : 5
21.04 16:30
Вердер – Штутгарт
 2 : 1
21.04 18:30
Боруссия Д – Байер
 1 : 1
21.04 20:30
Фрайбург – Майнц
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 33
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 23
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 12
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 24 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 22 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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